Vlaamse regering biedt Giants financiële steun voor organisatie Final Four

De Vlaamse regering kent maximum 350.000 euro subsidie toe aan de organisatie van de Final Four van de Champions League basketbal. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist.

De beslissing kadert in het Vlaamse topevenementenbeleid, waarmee de regering de organisatoren van grote evenementen naar Vlaanderen wil halen. Antwerp Giants kwalificeerde zich begin april voor de Final Four van de Basketball Champions League. De Internationale Basketfederatie FIBA wees de organisatie van het toernooi enkele dagen later toe aan de Antwerpse club.

De Vlaamse regering heeft nu beslist om het toernooi te kwalificeren als topevenement, ook al was dat vooraf niet voorzien, omdat de organisatie van het toernooi uiteraard afhankelijk was van de prestaties van het team zelf. De regering zal het evenement ondersteunen met een 'hosting fee', die maximaal 350.000 euro bedraagt. Dat geld komt van Sport Vlaanderen.

In de Final Four nemen vier teams het tegen elkaar op. De Antwerp Giants spelen vanavond (21u15) in het Sportpaleis tegen het Spaanse Tenerife. In de andere halve finale staat het Italiaanse Bologna enkele uren eerder (vanaf 18u30) tegenover het Duitse Bamberg. De finale wordt zondag op 18 uur gespeeld, de wedstrijd om de derde plaats staat om 15 uur op het programma.

