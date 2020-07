Vlaamse Regering geeft European Open in Antwerpen zekerheid tot en met 2022

De Vlaamse Regering heeft de European Open in Antwerpen erkend als Vlaams topevenement. In één beweging werd voor het enige Belgische tennistornooi dat deel uitmaakt van de ATP World Tour door Event Flanders ook een groeitraject uitgetekend dat gepaard gaat met een jaarlijkse financiële steun van 250.000 euro. Die steun geeft het tornooi zekerheid voor de komende drie edities.

Antwerpen is al jaren het toneel van internationaal toptennis. Na de Diamond Games voor vrouwen, nam de European open het in 2016 over, met een tornooi voor mannen. Met de erkenning als topevenement biedt de Vlaamse Regering met een jaarlijkse subsidie meteen zekerheid voor de komende drie edities. Tot en met 2022 zal Antwerpen dus het kruim van het internationale mannentennis kunnen ontvangen.

“Tennis behoort tot de top 3 van populairste sporten van de Vlaming”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Met zo’n 158.000 leden is het een van de breedst gedragen sporttakken in Vlaanderen. De European Open is een tornooi met een aantrekkelijk internationaal deelnemersveld, maar het biedt ook eigen tennistalent de kans om ATP-ranking punten te halen of ervaring op te doen op het tenniscircuit.”

Ook op toeristisch vlak biedt de erkenning van de European Open als Vlaams topevenement en de zekerheid voor de komende edities heel wat mogelijkheden. “Eind oktober zal Antwerpen 8 dagen lang tennis ademen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Met deze jaarlijkse ondersteuning van 250.000 euro geven we het tornooi de middelen en de tijd om haar reputatie internationaal te versterken en zo de komende jaren nog meer topspelers en supporters naar Antwerpen te lokken. Zo versterken we het imago van Vlaanderen als tennisregio”, aldus minister Demir.

De European Open vindt plaats van 18 tot en met 25 oktober in Antwerpen. De totale organisatiekost wordt in normale omstandigheden geraamd op ruim 2,5 miljoen euro. Omwille van de coronacrisis wordt er slechts voor een beperkt publiek gespeeld, wat de geschatte organisatiekost terugbrengt tot 1,4 miljoen euro