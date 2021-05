Een honderdtal klimaatactivisten van Youth for Climate en verschillende andere organisaties heeft vandaag aan het begin van de Wetstraat opgeroepen tot meer politieke actie in de strijd tegen de klimaatcrisis. Een meterslang spandoek met daarop de slogan 'Another World is Possible' werd neergelegd en volgeschilderd met boodschappen die de klimaaturgentie aankaarten. De betoging maakt deel uit van de zevende wereldwijde klimaatstaking georganiseerd door Fridays for Future. Vrijdag vinden er namelijk in meer dan 50 landen klimaatacties plaats. De jongeren van Youth for Climate kregen vrijdag onder meer steun van Grootouders voor het Klimaat, Rise for Climate, Extinction Rebellion en Amnesty International. Youth for Climate-boegbeeld Anuna De Wever is blij dat ze voor het eerst in lange tijd nog eens samen een actie mogen houden, eentje die door de coronamaatregelen wel beperkt is. Vanuit de Wetstraat vraagt ze samen met de klimaatjongeren dat de Belgische politici de hoogdringendheid onder ogen zien. "We moeten beseffen dat er na corona nog een veel grotere crisis is, die we alleen maar samen kunnen aanpakken. Eentje waarbij systeemverandering en solidariteit nodig is, maar ook nooit eerder geziene acties van onze politici", stelt De Wever. De klimaatjongeren willen duidelijk maken dat het een verhaal van hoop is en voor een betere wereld. Vandaar de slogan 'Another world is possible'. Maar actie is nu nodig, beseffen ze. "We verliezen nog elke dag tijd, wanneer de politici de klimaatcrisis niet serieus nemen. Het huidige beleid luistert nog te weinig naar wetenschap, onze doelstellingen zitten fout, er is nog geen klimaatwet en we hebben geen onafhankelijk klimaatcomité", verklaart De Wever. Foto Belga