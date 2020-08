Vlaamse regering komt met nieuw niet-forfaitair steunmechanisme voor bedrijven

De Vlaamse regering komt met een nieuw steunmechanisme om bedrijven die als gevolg van de coronacrisis 60 procent of meer omzetverlies hebben geleden, financieel te steunen. De maatregel geldt van 1 augustus tot eind september. Het gaat niet langer om een forfaitair bedrag, maar een bijdrage in de vaste kosten. 'Wij komen daar voor de helft in tussen', verklaarde Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. Per bedrijf gaat het om maximaal 15.000 euro voor de maanden augustus en september, zei ze nog.

De tussenkomst wordt gehalveerd voor zelfstandigen in bijberoep en voor bedrijven die nu minder openingsdagen tellen dan vorig jaar.Zowel Crevits als minister-president Jan Jambon benadrukten dat het met deze maatregel de bedoeling is om bedrijven die gezond waren voor de crisis, maar dus zwaar omzetverlies hebben geleden, te beschermen tegen een faillissement. Vooral de evenementensector -met 80.000 werknemers- en de horeca en toeristische sector lijden zwaar onder de coronapandemie. Minister Bart Somers riep op zijn beurt de lokale besturen op om te onderzoeken in hoeverre zij 'complementaire maatregelen' kunnen treffen.