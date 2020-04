Vlaamse regering laat nog geen bezoek toe in woonzorgcentra

De Vlaamse regering past de regels voor bezoek in woonzorgcentra tijdens de coronacrisis voorlopig niet aan. 'Bezoek is niet mogelijk. En dat blijft zo - wij passen die regels nu niet aan', zo melden minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag.

Gisteren besliste de Nationale Veiligheidsraad om bezoek in onder meer woonzorgcentra toe te laten onder bepaalde voorwaarden. De maatregel werd door de sector op heel wat onbegrip onthaald. De Vlaamse regering, die via Jambon zelf ook vertegenwoordigd is in de Nationale Veiligheidsraad, gaat bezoek in woonzorgcentra voorlopig niet toelaten, zo meldt ze vandaag. 'De woonzorgcentra en andere voorzieningen zijn als eerste in lockdown geplaatst', luidt het. 'Bezoek is dus niet mogelijk. En dat blijft zo - wij passen die regels nu niet aan. Hoe moeilijk dat ook is voor de mensen die er verblijven en hun familie.' 'Het welzijn van de mensen in de woonzorgcentra en andere voorzieningen waar kwetsbare mensen verblijven, is voor ons allemaal een belangrijke bezorgdheid', benadrukken Beke en Jambon. 'We worstelen allemaal met dat dilemma tussen volksgezondheid en welzijn. En met de vraag hoe we op een bepaald ogenblik ook opnieuw bezoek toelaten.' De taskforce die de Vlaamse regering vorige week oprichtte voor de zorg, zal nu overleg opstarten met de verschillende sectoren om te bekijken wanneer en op welke manier de regels wel versoepeld zouden kunnen worden.