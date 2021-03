Vlaamse regering maakt 150 miljoen euro vrij voor fietspaden

De Vlaamse regering maakt 150 miljoen euro vrij voor lokale besturen die nieuwe fietspaden willen aanleggen. De Vlaamse regering legt één euro bovenop elke twee euro die de lokale besturen in fietspaden investeren. Op die manier komt de totale investering uit op 450 miljoen euro. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

De Vlaamse regering heeft van bij de start gezegd dat ze zich wil spiegelen aan landen in Noord-Europa. Op fietsvlak is Kopenhagen een voorbeeld. Daarom spreekt minister Somers van het 'Plan Kopenhagen'. 'In Kopenhagen lopen ze voorop op vlak van fietsinvesteringen. Vlaanderen kan niet achterblijven. Voor elke twee euro die lokale besturen investeren legt de Vlaamse regering er een euro bovenop. Op die manier stimuleren we maar liefst 450 miljoen euro aan nieuwe en verbeterde fietspaden', zegt Somers.

Dat bedrag komt bovenop de investeringen in fietsvoorzieningen die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voorziet. Zij plant in 2021 335 miljoen euro aan fietsinvesteringen via de relancemiddelen. 'Daarnaast trek ik ook 30 miljoen euro uit om te investeren in verkeersveiligere schoolroutes: de helft voor investeringen op gemeentelijke wegen, de andere helft op gewestwegen', zegt minister Peeters.