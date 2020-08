Vlaamse regering maakt geld vrij voor sociale gevolgen corona

Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits maakt 2,5 miljoen euro vrij voor projecten die focussen op de sociale gevolgen van het coronavirus.

De minister lanceerde vandaaag een projectoproep voor onderzoeken naar de sociale, economische en psychologische aspecten van de crisis. Het is nu al duidelijk dat corona op langere termijn ook effecten zal hebben op het persoonlijk welbevinden, het sociale en economische weefsel, het onderwijs enz, zegt Crevits. Worden mensen in armoede meer getroffen? Welke bevolkingsgroepen ondervinden de grootste gevolgen? Wat zijn de economische gevolgen van een lockdown? 'Denk aan onderzoek over welzijn en armoede, over het motiveren van mensen om de regels rond social distancing te respecteren of het dragen van mondmaskers.'

Een eerdere projectoproep was gericht op de klinische en de epidemiologische aspecten van de pandemie. 'Wetenschap, onderzoek en innovatie zijn Vlaamse paradepaardjes en zijn in deze tijden essentieel om het coronavirus te bestrijden. We kijken allemaal in de eerste plaats uit naar medische oplossingen. Maar we mogen ook de sociale en de economische gevolgen voor de mensen niet uit het oog verliezen', aldus nog minister Crevits.