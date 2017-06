"Vlaamse regering moet Ferrarisbos beschermen"

De Vlaamse regering moet in de nieuwe boskaart het Ferrarisbos in Wilrijk beschermen. Dat vinden ze althans toch in het district.



De districtsraad keurde unaniem een motie goed waarbij gevraagd wordt om het Ferrarisbos wél op te nemen in de nieuwe boskaart die Vlaams minister Schauvliege moet maken. Nu staat het bos dus niet op die lijst van meest kwetsbare bossen. In Wilrijk staat enkel de zone van Fort 6 daarop.



De districtsraad vraagt de Vlaamse regering nu om in de opmaakt van een nieuwe boskaart het Ferrarisbos mee op te nemen.