Vlaamse regering richt taskforce kwetsbare gezinnen op

De Vlaamse regering richt een taskforce kwetsbare gezinnen op. Dat gebeurt op voorstel van Vlaams minister van Welzijn en coördinerend minister van Armoedebestrijding Wouter Beke. De taskforce start volgende week en zal zich specifiek richten op maatregelen rond kwetsbare groepen, denk aan gezinnen die in armoede leven, ouderen of personen met een handicap.

De Vlaamse regering heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis al een reeks maatregelen genomen die kwetsbare gezinnen moet helpen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het opschorten van afsluitingen van energie of uithuiszettingen, het voorzien van opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, gratis opvang tijdens de paasvakantie, tegemoetkoming voor water en energie bij tijdelijke werkloosheid,... Om de maatregelen en het toekomstige beleid rond kwetsbare groepen te stroomlijnen, heeft de Vlaamse regering nu een aparte taskforce opgericht. Die taskforce moet onder meer de problemen op het terrein in kaart brengen, de situatie van kwetsbare gezinnen monitoren en afspraken maken rond mogelijke maatregelen. 'De Vlaamse regering kiest hiermee voor een constructieve dialoog met de kwetsbare groepen in onze samenleving en wil zo ook de komende periode kort op de bal kunnen spelen om te zorgen voor morgen en te zorgen dat we de meest kwetsbaren daarbij niet vergeten', zegt minister Beke.

