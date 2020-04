Vlaamse regering voorziet 375.000 euro voor tablets in woonzorgcentra

De Vlaamse regering voorziet 375.000 euro om tablets aan te kopen zodat de bewoners van woonzorgcentra (WZC) toch nog visueel contact kunnen hebben met familie en vrienden. Dat melden Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vandaag.

De woonzorgcentra mogen al een hele tijd geen bezoek meer ontvangen omwille van het coronavirus. De Vlaamse regering begrijpt echter dat dit niet gemakkelijk is en dat veel mensen zich eenzaam voelen en hun dierbaren missen. Ze wil daarom contact met familie en vrienden mogelijk maken via tablets. 'De tablets worden voorzien van eenvoudige handleidingen, telefonische hulp en een digitale postbus zodat de bewoners zo weinig mogelijk ondersteuning nodig hebben om de digitale boodschap van hun naasten te bekijken en te beluisteren.

Het is niet hetzelfde als een echt bezoek, maar op deze manier proberen we de eenzaamheid van de bewoners zoveel mogelijk tegen te gaan zonder de gezondheid van het personeel en de bewoners in het gevaar te brengen', zeggen ministers Beke en Somers. De ministers ondersteunen het initiatief van Deloitte, Close The Gap en VUB. Concreet gaat het om 375.000 euro waarvan 250.000 euro door minister Beke en 125.000 euro door minister Somers wordt voorzien. Deze organisaties zamelen oude toestellen in en kopen nieuwe toestellen aan met gedoneerd geld. Ook burgers kunnen zo hun steentje bijdragen via de website www.virtualhugs.net.

(foto: Pixabay)