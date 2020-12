Vlaamse sportsector: "Zonder statuut van verenigingswerk dreigt duurder lidgeld"

Als er niet snel een oplossing komt voor de vergoeding van verenigingswerk in de sportsector, dreigen gezinnen honderden euro's extra lidgeld te moeten betalen. Dat zegt de Vlaamse Sportfederatie (VSF), die alle sportfederaties in Vlaanderen vertegenwoordigt. De koepel roept federaal minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) op om dringend werk te maken van een voordelig statuut.

De federale regering maakte het in 2018 mogelijk voor mensen om in hun vrije tijd tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen. De maatregel werd vooral ingevoerd met het oog op (sport)verenigingswerk, maar ook diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie werden erin opgenomen. In april van dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof echter de regeling omdat het die discriminerend vond, waardoor onbelast bijverdienen vanaf 2021 niet meer mogelijk is. Sindsdien hamerde de sportsector al meerdere keren op het belang van een nieuw statuut op maat en beloofde onder anderen de vorige minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) een oplossing. Maar acht maanden later hebben sportverenigingen nog steeds geen duidelijkheid.

In een open brief van de VSF, die mee ondertekend is door 41 van de 49 aangesloten sportfederaties, lanceert de koepel dinsdag een nieuwe oproep aan de federale regering. Als er deze maand geen oplossing uit de bus komt, zullen verenigingen vanaf volgend jaar "al snel 30 procent extra aan sociale en fiscale bijdragen moeten betalen" op de vergoedingen voor onder anderen coaches, juryleden en scheidsrechters, zegt VSF-voorzitter Koen Umans. "Dat is een ongeziene uppercut voor het merendeel van onze clubs."

Umans vreest dat coaches en scheidsrechters zonder duidelijke, legale vergoeding massaal zullen afhaken. Daarom zou het kiezen zijn "tussen de pest en de cholera" voor verenigingen. "Willen we het risico lopen onze kinderen naar een sportclub te sturen waar er een tekort aan trainers en coaches is om een kwalitatieve opleiding te garanderen? Of zijn we bereid om gezinnen voor hun sportende kroost honderden euro's extra lidgeld te laten betalen voor een seizoen gezond sporten?", aldus Umans.

De realiteit zal volgens hem een terugkeer naar zwartwerk zijn. Eind november beloofde minister Vandenbroucke in het parlement dat er dit jaar nog een oplossing zou komen. "We hebben een oplossing voorgesteld aan de regering en die wordt momenteel besproken. Bedoeling is om een regeling te hebben voor het einde van het jaar", luidt het op het kabinet van de minister.

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)