Concertzaal De Roma zet tijdens de Week van de Belgische Muziek de rijkdom van de Belgische muziek in de kijker. Van 8 tot 14 februari wordt de inkomhal voor de gelegenheid ingericht als een tijdelijke Hall of Fame en gaat De Roma via haar publiek op zoek naar de meest legendarische show van Belgische bodem die er sinds de heropening van de iconische zaal in 2003 heeft plaatsgevonden. De Roma blikt ook vooruit naar dé Belgische muzikale sterren van morgen.