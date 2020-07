Vlaamse subsidies voor schietstand in Kontich en een nieuw schaatscomplex in Deurne

Vlaams minister van Sport Ben Weyts kent dit jaar 5 miljoen euro investeringssteun toe aan 10 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen.

Het gaat zowel om nieuwe infrastructuur als de renovatie van bestaande infrastructuur. 'We trekken de investeringen in sportinfrastructuur gestaag op', zegt minister Weyts. 'Doel is om méér en beter te kunnen sporten, in de breedte en in de diepte.' De vorige Vlaamse regering zette al een hele inhaalbeweging in op het vlak van sportinfrastructuur. Onder impuls van voormalig minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) pompte Vlaanderen de voorbije vijf jaar zo'n 125 miljoen euro in sportinfrastructuur. Die investering was ook nodig, want vele sporthallen, sportcomplexen of zwembaden waren verouderd.

Minister Weyts zet die inspanning nu verder. Via een oproep aan private en publieke partners maakt de regering dit jaar 5 miljoen euro vrij voor 10 projecten. Over de hele legislatuur gaat er 75 miljoen euro naar bovenlokale sportinfrastructuur. De tien projecten die nu zijn goedgekeurd, zijn heel divers, gaande van de bouw van een klimhal met Olympische disciplines (Zwevegem) tot de uitbreiding van een schietstand (Kontich), de bouw van een nieuw schaatscomplex (Deurne) en een volledig nieuw tenniscomplex met ook padelterreinen (Brecht). 'We blijven gericht investeren en zetten de inhaalbeweging in sportinfrastructuur verder', zegt minister van Sport Weyts.

(archieffoto Pixabay)