Vlaamse topstukken van het Plantin-Moretusmuseum te zien op de Vlaamse feestdag

Het Museum Plantin-Moretus was al goed vertegenwoordigd in de Vlaamse topstukkenlijst. Recent zijn er nog eens tweehonderd tekeningen aan toegevoegd. Het gaat om werken van de vaste waarden Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck en Jacob Jordaens. Maar ook Hendrick van Balen, Otto van Veen, Jan Fijt en anderen zijn erbij.

Vanaf 11 juli, een hoogdag voor de Vlaamse Gemeenschap, zal een selectie van 25 unieke tekeningen uit de zeventiende eeuw te zien zijn in het museum. Het zijn studies, ontwerpen en afgewerkte kunstwerken. Bijna alle kunstenaars werkten - kort of lang - in Antwerpen, het artistieke centrum van de Zuidelijke Nederlanden. De expo 'Op-en-top getekend' loopt tot en met 16 augustus in het Museum Plantin-Moretus.

"De collectie prenten en tekeningen van het Museum Plantin-Moretus behoort tot de absolute wereldtop. De collectie is opgebouwd rond Antwerpse kunstenaars, van 1500 tot vandaag. Deze zomer presenteert het museum 25 tekeningen die erkend zijn als Vlaams topstuk. We mogen heel trots zijn op dit Antwerps en Vlaams erfgoed! Daarom is er geen beter moment om deze presentatie te openen dan op 11 juli, de Vlaamse feestdag." - vertelt Nabilla Ait Daoud, schepen voor cultuur.

Blikvanger is een schetsboek dat Peter Paul Rubens maakte toen hij 12 jaar was. Het is een van de vroegst bekende tekeningen van de kunstenaar. Hij maakte deze schetsen als beginnend kunstenaar en die getuigen al van zijn grote talent.

Iris Kockelbergh, directeur van het Museum Plantin-Moretus: "Deze zomerexpo is nog maar een voorsmaakje voor onze plannen voor 2023. Dan plannen we een tentoonstelling met 100 Vlaamse topstukken, 100 tekeningen die erkend zijn als Vlaams topstuk."