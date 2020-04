Vlaanderen krijgt er 21 trajectcontroles bij

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kondigt 21 nieuwe trajectcontroles aan langs gewestwegen in Vlaanderen. In onze regio komt er één traject bij.

'Momenteel werken we aan een aanvraagprocedure waarbij lokale besturen hun vraag naar maatregelen inzake handhaving van snelheidsregimes kunnen indienen', zegt de minister vandaag in een persbericht. Peeters investeert 3 miljoen euro in de 21 nieuwe tracés, samen goed voor ongeveer 55 km gewestweg. De trajectcontroles worden nu besteld en zullen geïnstalleerd zijn tegen het najaar van 2020.

de trajectcontrole die er in onze regio bijkomt, zal worden geplaatst op de Essensteenweg (N117), dat is de baan tussen Sint-Job in't Goor en Essen