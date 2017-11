Vlaanderen verdubbelt subsidies voor scholen die sportinfrastructuur delen

Er komt een tweede subsidieronde voor scholen die hun infrastructuur willen delen met lokale sportverenigingen.

Een eerste ronde was een succes, zeggen de Vlaamse ministers Philippe Muyters en Hilde Crevits. Het beschikbare geld wordt verdubbeld. Sportinfrastructuur is duur, maar er is heel wat infrastructuur van scholen, die buiten de uren niet of weinig wordt gebruikt. Vaak zijn er praktische drempels: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang tot de zaal. Ook moeten er goede afspraken kunnen worden gemaakt over het delen en/of huren van materiaal.

Om scholen te overtuigen, deed de Vlaamse overheid in augustus 2016 een eerste oproep naar scholen, om hen te overtuigen hun infrastructuur open te stellen. “De eerste oproep was een overdonderend succes. Er werden 159 projecten ingediend, waarvan er nu 53 worden georganiseerd. Vorige keer was er 2,67 miljoen. Dat gaat nu naar 6 miljoen, dus ik ga ervan uit dat we opnieuw zo veel scholen hebben die dat gaan doen”, zegt minister Muyters. “Met relatief weinig geld kunnen we daardoor veel meer sportinfrastructuur voor sporters openstellen.”

Voor de tweede oproep, waarbij scholen tot februari een voorstel kunnen indienen, komen er een aantal veranderingen. “Scholen die willen instappen moeten over een AED-toestel (een reanimatietoestel, red.) beschikken, dat ook beschikbaar is voor de buurt, en de subsidies staan ook open voor het hoger onderwijs. Zij kunnen voortaan ook instappen”, zegt minister Crevits. Vroeger was ook het delen van zweminfrastructuur niet mogelijk. Dat zal in deze ronde wel kunnen.

