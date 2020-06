Vlaanderen wil racisme in alle sectoren in kaart brengen

De Vlaamse meerderheidspartijen in het parlement willen dat discriminatie in elke sector in kaart wordt gebracht. Daartoe moet er een onafhankelijk en academisch monitoringsysteem komen, vragen ze in een resolutie. De linkse oppositiepartijen reageren teleurgesteld dat er geen praktijktesten op de arbeidsmarkt en de huurmarkt in de resolutie voorkomen.

Racisme staat opnieuw hoog op de agenda na de rellen in de VS en de betoging van afgelopen zondag in Brussel. Sihame El Kaouakibi (Open Vld), Nadia Sminate (N-VA) en Katrien Partyka (CD&V) vragen in een resolutie om een versnelling hoger te schakelen in het bestrijden van de kwaal in Vlaanderen. Op basis van de monitoring willen de Vlaamse partijen per sector afspraken maken, 'zonder dat werkgevers, makelaars of verhuurders aan de schandpaal worden genageld'.

Meer mannen en mensen met migratieachtergrond voor de klas

In het onderwijs moet er een versterking van de leerkrachtenopleiding en de navorming komen, om leerkrachten beter voor te bereiden op de omgang met diversiteit in de klas. Er moeten ook meer mensen met een migratieachtergrond, maar ook meer mannen voor de klas. Ook moet worden ingezet op herinneringseducatie bij jongeren en volwassenen, om te bouwen aan een inclusieve Vlaamse samenleving, waarin racisme en discriminatie geen plaats hebben.

Drempel om klacht in te dienen moet omlaag

De drempels om klacht in te dienen moeten omlaag, vinden Open Vld, N-VA en CD&V tot slot. Sp.a, Groen en PVDA hadden gehoopt om tot een breder gedragen tekst te kunnen komen. Volgens hen zakt de resolutie als een soufflé in elkaar omdat er geen sprake is van praktijktests. 'Dit is maar een begin', reageerde Sihame El Kaouakibi in het parlement. 'Er is veel mogelijk, laat ons vertrouwen hebben in de regering die hiermee aan de slag moet gaan.' Een tweede resolutie - van Open Vld, N-VA, CD&V, sp.a en Groen - vraagt de regering overigens om de strijd tegen structureel racisme als prioriteit mee te nemen in alle binnenlandse en buitenlandse werkzaamheden, inclusief en in het bijzonder bij de diplomatieke contacten tussen Vlaanderen en de Verenigde Staten.

'De minst racistische samenleving'

Vlaams Belang kan zich niet vinden in de resoluties. 'De blanke westerlingen zijn erin geslaagd de minst racistische samenlevingen op aarde en de geschiedenis te creëren', zei Sam Van Rooy woensdag. 'In de rest van de wereld zijn onderdrukking, discriminatie en racisme doorgaans aan de orde van de dag en zelfs geïnstitutionaliseerd.'