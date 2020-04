Vlaming heeft vooral stress door gebrek aan sociaal contact

De Vlaming geeft aan dat hij vooral stress ervaart door het gebrek aan sociaal contact en de vermindering van activiteiten zoals werk en sport. De gezondheidstoestand van onze naasten en onszelf blijft ons ook zorgen baren, gevolgd door financiële consequenties van de coronacrisis. Dat blijkt uit een representatieve steekproef bij een duizendtal Vlamingen tussen 18 en 65 jaar oud, uitgevoerd door de Universiteit Gent.

Het handhaven van de coronamaatregelen zorgt voor stress bij de bevolking, al lijkt dat uit de bevraging geen alarmerende proporties aan te nemen. 'Zoals verwacht ervaart de Vlaming wel wat stress, maar al bij al valt dit nog mee', zeggen de onderzoekers. 'We houden er vooral niet van om geen vrije keuze te hebben en het meeste stress wordt dan ook ervaren over de zaken die we niet meer mogen doen, zoals het onderhouden van sociaal contact en het uitvoeren van onze normale activiteiten zoals werk en sport.' Dit zijn de twee belangrijkste stressfactoren, zowel voor gezinnen met als zonder kinderen, voor alleenstaanden en samenwonenden, en lagere en hogere inkomens.

Gezinnen met kinderen

Gezinnen met kinderen rapporteren hier het meest stress. Gemiddeld genomen ervaren we over het gebrek aan deze activiteiten 'toch wel wat' stress, maar dus niet 'veel' of 'zeer veel'. De gezondheidstoestand van onze naasten en onszelf blijft ons ook zorgen baren, gevolgd door financiële consequenties van de coronacrisis. Dit laatste is uiteraard een grotere zorg voor de lagere dan de hogere inkomensklassen. Stress over tekorten in de supermarkten zit eerder op een laag niveau.

