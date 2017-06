Vliegclub Brasschaat in rouw voor verongelukte piloten

Twee leden van de vliegclub in Brasschaat, een man van 49 en een man van 51, zijn omgekomen in Italië. Hun vliegtuigje crashte in de Alpen.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren moet verder onderzoek uitwijzen. Yvan Remory en Wim De Jonckheer waren allebei ervaren piloten met heel wat vlieguren op hun palmares. Maar toch liep het fout. Tijdens een vlucht in Italië crashte hun ULM-vliegtuig, ze kwamen daarbij allebei om het leven. De vliegclub in Brasschaat is in rouw.