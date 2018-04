Vliegen van Antwerp Airport naar de Azurenkust

Voor de Belgen is Frankrijk al jaren het populairste vakantieland en een plaats waar ze verschillende keren per jaar heen willen, ook voor kortere verblijven of zelfs weekends. Met de wagen naar het zuiden vindt men meestal te lang rijden voor een kort verblijf. Door de groeiende vraag zal TUI fly vanaf 28 juni ook Antwerpen 2 keer per week verbinden met Toulon.

Voor steeds meer Belgen is Frankrijk het ideale vakantieland, zowel tijdens de zomer als in de winter. De rij-afstand tot het zuiden en de prijs van de ‘péages’ hebben velen doen besluiten dat het een heel stuk comfortabeler en nauwelijks duurder is om erheen te vliegen en zo het maximum te halen uit hun kort verblijf. Een prijsgunstige vlucht brengt je op anderhalf uur ter plaatse en de vakantie kan beginnen. Om aan die vraag te beantwoorden verbreedt TUI fly zijn aanbod. Vanaf deze zomer kan er nu ook vanuit Antwerpen naar Toulon worden gevlogen.

Van 28 juni tot 1 oktober

2 keer per week : maandag en donderdag

Prijs vanaf 49,99€ per traject