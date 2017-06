In het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk is gisteren drummer Walter Mets op 58-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een slepende ziekte. In de Belgische muziekwereld is hij enorm bekend. Hij speelde mee met talloze Belgische artiesten. Mets volgde drumles in Londen bij de drumleraar van Phil Collins, zijn grote voorbeeld. Hij toerde later met The Radios, Soulsister en Clouseau en nam met die artiesten ook albums op. Daarnaast werkte hij ook als studiomuzikant voor tal van binnen- en buitenlandse artiesten zoals Dinky Toys, Pop in Wonderland, Raymond van het Groenewoud, De Kreuners, Natalia, Will Tura, Adamo, Ien Toots Thielemans. Als muzikant/orkestleider werkte hij mee aan televisieprogramma’s zoals "Tilt" (met Marcel Vanthilt), "Het Gevoel Van" (met Ingeborg) en "De Muziekkwis" (met Walter Grootaers), waar hij artiesten begeleidde zoals Johnny Logan, Leo Sayer, The Pasadenas, Dave Berry, Black en Spandau Ballet. De voorbije jaren hield hij zich bezig met zijn eigen projecten, waaronder de release van zijn solo-album "Looking for Paradise" en zijn band "Faith". Hij gaf djembé-lessen aan groepen en werkte samen met zijn vrouw Gerdje nieuwe stadsroutes in Antwerpen uit die ze samen begeleidden als stadsgids. Om die activiteit naar kinderen toe te ondersteunen, brachten ze zelfs het stripverhaal "De Schat van ‘t Stad" uit. Mets laat zijn vrouw, een dochter en twee zonen na. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 17 juni om 11.30 uur in het crematorium van Wilrijk (Schoonselhof).