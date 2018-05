Nieuws Vliegtuigspotters op hun wenken bediend op Stampe Fly In

embed

Tweedekkers en andere bijzondere vliegtuigen zijn dit weekend te bewonderen tijdens de Stampe Fly In aan de lucht-haven van Deurne. De klassieker is intussen aan de 27ste editie toe. Nog tot morgen kunnen de liefhebbers terug in de tijd gaan . En kennismaken met het levenswerk van onze luchtvaart-pioniers.