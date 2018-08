VLM Airlines gaat vluchten in Antwerpen afbouwen

SHS Aviation B.V., het moederbedrijf van VLM, heeft beslist om zijn activiteiten op de lijnvluchtenmarkt tijdelijk terug te schroeven en zich te focussen op de vluchten van Antwerpen naar London City Airport en Zurich. Daarnaast zal VLM zijn vliegtuigen ook meer inzetten voor private, charter- en ACMI-vluchten. VLM zal alvast één toestel met vaste bemanning in de markt plaatsen met The Aviation Factory, de marktleider in de Benelux inzake luchtvervoer op maat.

“De huidige luchtvaartsector is zo dynamisch dat het gebruikelijk is dat bestemmingen en vliegfrequenties voortdurend geëvalueerd en aangepast worden naargelang het seizoen, de prestaties van bestaande routes en nieuwe opportuniteiten die zich op de markt voordoen. Ook bij VLM worden de prestaties van de routes continu gemonitord. De beschikbare vliegtuigcapaciteit wordt vervolgens ingezet op routes en activiteiten waar meer vraag naar is en die winstgevend zijn”, aldus Johan Maertens, CEO van VLM.

De verbindingen naar Aberdeen, Birmingham, Keulen-Bonn, Maribor, München en Rostock zullen daarom in de loop van de komende weken worden stopgezet en de geplande routes van Antwerpen en Oostende-Brugge naar Manchester worden uitgesteld. Passagiers die reeds gereserveerd hebben voor een vlucht na de stopzettingsdata, worden zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen hun ticket integraal terugbetaald.

Johan Maertens voegt eraan toe: “Tezelfdertijd zal er ook een vlootreductie worden doorgevoerd. Het is geen geheim dat we al geruime tijd bezig zijn met de voorbereiding van de vervanging van de Fokker 50-toestellen. De verwachte ingebruikname van de nieuwe vliegtuigen is voorzien in de tweede helft van 2019.”