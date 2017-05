VLM Airlines neemt personeel Thomas Cook Airlines over

SHS Aviation neemt 40 grondpersoneelsleden van Thomas Cook Airlines Belgium over. SHS Aviation is de eigenaar van VLM Airlines in Antwerpen.

Er is een oplossing gevonden voor de veertig grondpersoneelsleden van luchtvaartmaatschappij Thomas Cook Airlines Belgium die niet worden overgenomen door Brussels Airlines. Zij kunnen terecht bij SHS Aviation, dat onder de merknaam VLM Airlines wil gaan opereren. De collectieve ontslagprocedure die voor de veertig werknemers was opgestart, wordt stopgezet. SHS Aviation wil voorts de vliegvergunning (AOC) en exploitatievergunning van Thomas Cook Airlines Belgium gaan gebruiken. VLM Airlines zou later dit jaar met lijnvluchten moeten beginnen. Mogelijk worden de komende maanden nog nieuwe vluchten aangekondigd bij VLM Airlines vanuit Antwerp Airport.