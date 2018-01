VLM Airlines vliegt vanaf 12 februari van Antwerpen naar Birmingham, München en Maribor

Vanaf 12 februari kunt u vanuit Antwerpen rechtstreeks vliegen naar Birmingham, München en Maribor. VLM heeft dat vandaag in een persbericht bekendgemaakt.

Karl Rickard, CEO van VLM Airlines, verklaarde: “De komende weken breidt het netwerk van VLM Airlines flink uit. Op dit ogenblik vliegt VLM Airlines enkel tussen Antwerpen en London City Airport. Later deze maand, op 22 januari, gaan wij ook van start met vluchten tussen Antwerpen en Zurich. En twee weken later worden dus nog drie andere bestemmingen aan het netwerk toegevoegd. Zowel Birmingham, Maribor als München zijn niet alleen interessante bestemmingen voor zakelijke doeleinden maar hebben ook op toeristisch vlak heel wat moois te bieden.”

Hij voegde eraan toe: “Meteen worden dus ook onze twee operationele basissen in Antwerpen en Maribor met elkaar verbonden via München. Maribor is na de hoofdstad Ljubljana de tweede grootste stad van Slovenië en is gelegen in het Oosten van het land, niet zo ver van het Oostenrijkse Graz, het westelijke deel van Hongarije nabij het Balaton-meer, en het noordelijke deel van Kroatië.”

Tickets voor alle nieuwe vluchten kunnen vanaf 10 januari gereserveerd worden via www.flyvlm.com of bij de reisagent. De vluchten zullen worden uitgevoerd met de Fokker 50. Op maandag en vrijdag wordt op elke bestemming heen en terug gevlogen.