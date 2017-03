VLM kan binnen de maand starten met nieuwe activiteiten

Luchtvaartmaatschappij VLM kan nu snel uit de startblokken schieten. Mogelijk komen daardoor meer vluchten naar Antwerpen, want zustermaatschappij VLM Slovenia pakt uit met nieuwe vliegroutes. Antwerpen zou in het midden kunnen staan van een aantal verbindingen.

VLM Slovenia lanceert in het Maribor elf nieuwe vliegroutes. Dat meldt de gespecialiseerde luchtvaartsite exyuaviation.com. Er is sprake van zowel Europese vluchten als verbindingen met China. Mogelijk zijn er ook plannen voor Antwerpen.

SHS Aviation, dat via een dochterbedrijf het failliete VLM Airlines overnam, heeft ook een belang in de luchthaven van Maribor in Slovenië. Het plant de luchthaven grondig te vernieuwen. Via de naam VLM Slovenia zou vanaf deze zomer met in totaal 21 Airbustoestellen naar elf bestemmingen worden gevlogen. Het merendeel zijn Europese steden zoals Londen, Berlijn of Barcelona, maar ook onder meer de Chinese steden Chongqing en Nanchang staan in de perspresentatie vermeld.

Antwerpen staat er niet bij vermeld. Het gaat om een beperkt schema voor een situatie zonder verlenging van de startbaan in Maribor. Met een totaal gepland investeringsbedrag van 300 miljoen euro, onder meer in een cargocentrum en een verlenging van de startbaan, zou Maribor een nog grotere rol kunnen spelen. In de presentatie staan ook verwachte vluchten vanaf het eerste kwartaal 2018. De luchthaven van Antwerpen lijkt er in het midden te staan van verschillende verbindingen, al is het nog niet duidelijk dewelke. Wel staat vermeld dat als VLM in België een AOC-vergunning heeft gekregen van de FOD Mobiliteit, ze "binnen de maand zullen starten met de operaties".