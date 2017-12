VLM-stichter Freddy Van Gaever overleden

Voormalig parlementslid en oprichter van VLM Airlines, Freddy van Gaever, is overleden. Van Gaever was vooral bekend als ondernemer in de luchtvaartsector. In 2004 kwam hij voor het eerst op bij de Vlaamse verkiezingen, op een lijst van Vlaams Belang. Hij zetelde tot 2007 in het parlement en nadien drie jaar in de Senaat. Van Gaever hoopte volgend jaar nog op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar hij overleed van donderdag op vrijdagnacht aan de gevolgen van kanker. Freddy Van Gaever werd 79.

Foto: Belga