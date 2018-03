VLM-verbinding Antwerpen-Birmingham feestelijk opgestart

Op de luchthaven van Deurne is vandaag de eerste vlucht van het nieuwe VLM Airlines naar Birmingham vertrokken. De verbinding werd enkele jaren geleden al even aangeboden door het oude, ter ziele gegane VLM.

Nadat feestelijk een lintje was geknipt, is vanmiddag op Antwerp Airport omstreeks 12.40 uur de eerste vlucht van het nieuwe VLM Airlines naar Birmingham vertrokken. Hiermee is er opnieuw een dagelijkse verbinding voor zakenlui en ook toeristen tussen de Scheldestad en de Engelse West Midlands.

'We zien een mooie toekomst voor deze route. Birmingham is de op een na grootste stad in Engeland en is een aloud industrieel centrum', zegt commercieel directeur Konstantijn Huys van VLM. 'Maar de laatste decennia is er een evolutie naar een moderne stad en er kwamen ook heel wat dienstenbedrijven rond consultancy, banking en de auto-industrie. Een leuk fait-divers is dat Birmingham het hart van de Engelse bier- en chocolade-industrie is, wat een overlap biedt met Vlaanderen.'

In oktober 2015 werd dezelfde verbinding al eens opgestart, maar ze bestond maar een aantal maanden omdat ze te weinig succes kende. Na het faillissement is het dus aan de nieuwe eigenaars om de verbinding met de Fokker 50's te doen slagen.

Vluchten vertrekken om 12.40 uur, terugvluchten vanuit Birmingham vertrekken om 13.45 uur.