Vloedgolf aan voetproblemen: "Vaak komen mensen te laat, en is een operatie nodig"

Een hele resem juridische moeilijkheden en praktische overwegingen staan een algemene verplichting van het coronavaccin in de weg. Dat bleek woensdagnamiddag tijdens de hoorzittingen over de vaccinplicht in de Kamer. Rik Torfs (KULeuven) noemde de vaccinplicht 'op dit moment moeilijk verdedigbaar vanuit juridisch oogpunt'. Na onder meer wetenschappers, ethici, psychologen, statistici en artsen was het woensdagnamiddag de beurt aan een aantal juristen om in de Kamer hun kijk te geven op een mogelijke verplichting van het coronavaccin voor de volwassen bevolking. Het ging om ULB-professoren Vanessa De Greef en Carla Nagels, Bernard Dubuison van de UCL en Rik Torfs, (kerk)jurist en hoogleraar aan de KU Leuven. De verschillende sprekers haalden een hele resem praktische beslommeringen aan die een vaccinatieplicht in de weg staan. 'Wat doe je met de duur van de plicht?', zei De Greef bijvoorbeeld. 'Die moet je op voorhand preciseren maar kan je moeilijk voorspellen.' Volgens Torfs stellen zich onder meer ook problemen met de afdwingbaarheid van zo'n plicht. 'Als je dat niet hard afdwingt, ondergraaft dat de kracht van het recht, doe je het half dan voelen sommigen zich aangesproken en anderen niet.' Volgens de voormalige rector van de KU Leuven stellen zich ook meer fundamentele problemen. Een verplichting van het coronavaccin is mogelijk onverenigbaar met het artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat onder meer voorziet in het recht op het privéleven, zei hij. Maar in een crisissituatie komen die fundamentele rechten wel vaker onder druk te staan, klonk het. Bovendien is er een belangrijke precedentwaarde, waarschuwde hij. 'Grondrechten zijn een geheel, geen bibliotheek waar je naar believen zaken kan uithalen. Er is geen interne ranking.' Volgens Torfs is de verplichte vaccinatie 'op dit moment moeilijk verdedigbaar vanuit juridisch oogpunt'. 'Er zijn meer na- dan voordelen.' Ook de coronapas is volgens Torfs geen goed idee. 'Dat is zoals een huwelijk om een adellijke titel te krijgen. Laten we uitkomen voor wat we willen.'Foto Belga