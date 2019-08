In het voetbal pakte Antwerp opnieuw uit met een 4-1-zege tegen Waasland-Beveren. Rood-Wit heeft zo 6 op 6. Maar de overwinning is er wel eentje onder voorbehoud, want Waasland-Beveren overweegt klacht in te dienen bij de Belgische voetbalbond. Beveren claimt dat de 17-jarige Robbe Quirynen, die laat ingevallen is bij Antwerp, niet op het officiële wedstrijdblad stond.