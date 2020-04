Vlotter Maakbedrijf maakt massaal spatmaskers

In tegenstelling tot vele andere ondernemingen in de sociale economie besloot Vlotter Maakbedrijf om niet te sluiten maar een alternatieve activiteit op te zetten voor hun werknemers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Via een netwerk aan gelieerde bedrijven ontstond het idee om spatmaskers te produceren.

De ‘maakhelden’ van Vlotter uit Boom crëeren dagelijks 2500 maskers. In totaal werden er al 25.000 geproduceerd voor meer dan 500 individuele zorgverstrekkers, ziekenhuizen, rustoorden en veiligheidsdiensten tot ver buiten de Antwerpse provinciegrenzen.



Net zoals voor alle Belgische bedrijven betekent de uitbraak van het COVID-19 virus voor Vlotter Maakbedrijf een zware economische domper. Het maatwerkbedrijf - dat zo’n 200 mensen een duurzame werkplek biedt – voert onder normale omstandigheden taken uit zoals het testen en opnieuw marktklaar maken van toestellen voor Telenet. Hoewel deze opdrachten in een aangepaste setting blijven doorlopen, vielen de activiteiten in de fiets- en -wielbouw grotendeels weg omdat er geen onderdelen meer geleverd konden worden vanuit het buitenland. Ondanks de huidige problematiek wist Vlotter Maakbedrijf dit alles om te buigen naar een positief verhaal via een bijzonder samenwerkingsinitiatief dat in gang werd gezet door ‘MakersAgainstCorona’.