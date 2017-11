Vluchten tussen Antwerpen en Sion erg onzeker

De nieuwe luchtvaartmaatschappij Powdair zit in financiële problemen. Als het Zwitsers-Ierse bedrijf tegen eind deze week niet enkele miljoenen vindt, dreigen onder meer vluchten vanuit Antwerpen naar Zwitserland geannuleerd te worden. Dat meldt Powdair in een mededeling.

Powdair zou zijn vluchten van en naar het Zwitserse Sion normaal gezien op 11 december lanceren. Het bedrijf zegt al ruim 5.000 boekingen te hebben. Verschillende routes vanuit Groot-Brittannië lagen al vast, maar ook vanuit Antwerpen zou de maatschappij wekelijks vijf keer heen en terug vliegen.

In een mededeling staat dat de belangrijkste investeerder zich onverwacht heeft teruggetrokken “om persoonlijke redenen”. Daardoor zijn er nog twee opties: de lancering deze winter uitstellen en de geboekte vluchten terugbetalen, of snel veel geld vinden. Concreet zegt het bedrijf minstens 3 miljoen pond (3,4 miljoen euro) nodig te hebben om in het komende winterseizoen te kunnen opereren en minstens 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro) tegen het einde van deze week om een beperkter maar efficiënt vliegschema te kunnen volgen dit seizoen.

Passagiers die reeds geboekt hebben werden ondertussen persoonlijk op de hoogte gebracht en kunnen rekenen op een volledigeterugbetaling.

Tui biedt nog wel skivluchten aan vanuit Antwerpen naar Innsbruck.