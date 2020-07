Voertuig van rijschool wil geen voorrang geven aan voetgangers op Zebrapad

De 49-jarige Erik Leysen uit het Antwerpse Retie is verkozen tot de meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België. Hij kreeg de trofee uitgereikt door Marijn Devalck, alias Balthazar Boma. Erik is verkozen op basis van de publieksstemmen én de stemmen van de jury van Love2Truck. Erik haalde het in de finale nipt van Didar uit Antwerpen die voor Zuidnatie werkt. Caroline Baugniet uit Aartselaar werd derde. Erik Leysen rijdt sinds 1989 met de vrachtwagen en mocht al enkele trofeeën op zijn naam schrijven. Zo is hij in 2016 verkozen tot “Chauffeur van het Jaar” en kreeg hij in 2018 het “Gouden ereteken, expert in het beroep” van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Maar naast bovengenoemde onderscheidingen, zet Erik zich bovenal gepassioneerd in voor de verkeersveiligheid. Zo nam hij reeds deel aan een opname van Kijk Uit in het kader van het Truckveilig Label. Meer recent was hij ook te zien in de campagne van VSV ter promotie van de Beloofd.be campagne. Sinds jaar en dag geeft hij ook initiatie in plaatselijke scholen over de ‘dode hoek’.