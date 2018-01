Voetbalbond wil veiligheidsattest tribune Antwerp

Er zijn opnieuw problemen met de nieuwe tribune van voetbalclub Antwerp. Nu vraagt de voetbalbond aan de club een attest dat bewijst dat de tribune wel degelijk voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden.



Krijgt de voetbalbond dat attest niet. Dan kan het zijn dat dit weekend bij de wedstrijd tegen Club Brugge de tribune niet open mag. Of zelfs dat de wedstrijd gewoon niet kan doorgaan. Antwerp speelde al 3 keer in eigen huis met de nieuwe tribune. Maar volgens de voetbalbond zijn er nieuwe signalen die aangeven dat er toch twijfels zijn over de veiligheid van de tribune. Het is nu aan de stad Antwerpen om aan de club zo'n veiligheidsattest af te leveren. Bij de eerste wedstrijd met de nieuwe tribune waren er ook al problemen met de veilgheid.