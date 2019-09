De Roma in Borgerhout steekt in een nieuw kleedje. De voorgevel is gerenoveerd, er zijn twee gloednieuwe bars, er hangt een nieuw kleurtje op de muren en er zjin ook een reeks technische innovaties. Je kan vanaf nu ook met je bankkaart betalen aan de bar. De nieuwe bars moeten het comfort voor bezoekers én vrijwilligers vergroten. Op de nieuwe lift, waarvoor geld ingezameld werd, is het wel nog even wachten. De vergunning is nog niet in orde. En omdat zo'n ingrijpende installatie tijdens het concertseizoen te moeilijk is, werd ineens beslist om de lift pas in de zomer van 2020 te plaatsen. het nieuwe seizoen van De Roma start vandaag. Foto's Thomas Geuens