Authentiek Indiase streetfood met een moderne twist. Daarvoor kan je vanaf morgen terecht op de Troonplaats in Antwerpen, want daar opent Mission Masala. Een Antwerps-Indisch koppel serveert er gerechten die gebaseerd zijn op de Noord Indiase keuken. Curry, chicken tandoori en lassi's, het is er allemaal te krijgen in een zaak die tegelijk sfeervol en hip is.