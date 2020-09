Sport Voetballen in afwachting van resultaat coronatest: geen goed idee

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Voetbal Vlaanderen vraagt spelers en supporters zich strikt aan de coronamaatregelen te houden, dat doet het na de wedstrijd Ranst - Antonia Zoersel van afgelopen weekend in eerste provinciale. Een dag na de match bleek dat een speler van Zoersel positief was en dus eigenlijk in quarantaine had moeten zijn. Omdat ie toch meespeelde zijn de gevolgen groot: drie andere spelers raakten besmet en het volledige team van Zoersel moet twee weken in afzondering. De club bleef ook drie dagen gesloten. Tegenstander Ranst is kwaad dat zoiets is kunnen gebeuren.