Voetbalsupporter opgepakt voor drugs dealen

Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio Oost werd ervan op de hoogte gebracht dat een man mogelijk drugs zou verkopen vanuit een pand in de buurt een van café aan de Bosuil. Er kwam een verdachte in beeld die geen onbekende was voor de politie. Hij was namelijk ook lid van de harde kern van een voetbalsupportersclub.

Vrijdag organiseerde de politie een gerichte actie en al gauw betrapte de politie een eerste afnemer. Even later kon ook de verdachte zelf gevat worden. Het WOT voerde een huiszoeking uit in aanwezigheid van een drugshond. Daarbij vond de politie bijna 12 000 euro cash geld, cocaïne en enkele gebruikershoeveelheden cannabis. De politie trof er ook vijf mobiele telefoons aan, verpakkingsmateriaal en een precisieweegschaal. De man van 34 jaar werd gearresteerd, voorgeleid bij de onderzoeksrechters en aangehouden.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)