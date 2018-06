Voetbaltornooi ‘Iedereen op het veld’ op Wereldvluchtelingendag

Als u nog geen dessert gegeten hebt, neem er dan snel één bij, want het is vandaag het Suikerfeest. De moslims hebben een maand lang overdag gevast, en daar komt nu een einde aan met het Suikerfeest. En dat betekent vooral snoepen, en veel mierzoet gebak. Het was vandaag dan ook een absolute topdag bij Bakkerij Elif in de Gemeentestraat.