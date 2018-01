Voetganger door tram aangereden in Berchem

Vanmiddag is een voetganger levensgevaarlijk gewond geraakt toen die werd aangereden door en tram.

In Berchem is vanmiddag een 90-jarige man ernstig gewond geraakt toen hij werd aangereden door een tram op de Grote Steenweg ter hoogte van de Fruithoflaan. De man stak over toen een tram net vertrok. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar. Door de aanrijding konden er volgens De Lijn vanaf 14u20 zowat een uur lang geen trams rijden op de lijnen 7 en 15. Bussen van bundel 90 reden daarom langs een aangepast traject om toch zoveel mogelijk reizigers van en naar Mortsel te helpen.

(foto : Google Street View)