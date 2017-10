Voetganger in levensgevaar nadat hij plots oversteekt

Zaterdag in de vooravond reed een wagen door de Delinstraat in Antwerpen-Noord toen plots een man vanop het trottoir de straat overstak. De 26-jarige bestuurder van de auto uit Beveren, die de man niet verwachtte, kon niet meer vermijden dat hij met zijn linkervoorwiel over de voet van het slachtoffer reed. Die laatste maakte zich boos en sloeg op de auto, waarop de bestuurder terug achteruit reed. Vervolgens viel de 53-jarige voetganger uit Antwerpen achterover op zijn hoofd. Hij werd hierbij ernstig verwond en werd in levensgevaar in het Stuivenbergziekenhuis opgenomen.

Foto Belga