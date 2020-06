Voetgangers en fietsers moeten wegspringen voor snelheidsmaniak

Vannacht reed de politie een auto achterna waarvan de bestuurder het rode licht negeerde aan de Britselei. Het voertuig wilde niet stoppen en onttrok zich dus aan een controle. De politie startte de achtervolging richting Blauwtorentunnel. Daar reed de roekeloze bestuurder bijna een fietser aan.

De achtervolging ging verder in de richting van de Van Breestraat. Het vluchtende voertuig haalde hoge snelheden. Vervolgens ging het terug in de richting van de Maria-Henriettalei, over de Leien via de tramsporen naar de Bourlastraat. Daarna ging het verder naar de omgeving van het Mechelseplein waar heel wat mensen moesten opzij springen om niet aangereden te worden. Over de Lange Gasthuisstraat ging de bestuurder spookrijden, nog steeds met gevaarlijk hoge snelheden. Via Oudaan scheurde de auto in de Kleine Markt, richting Bredestraat en Begijnenstraat, rakelings langs een taxi. Hier werd een snelheid van 77 km/ gemeten in een zone 30.

De ploegen noodhulp bleven de gevaarlijke bestuurder op de hielen zitten. Opnieuw aan de Britselei gekomen, negeerde de bestuurder nogmaals een rood stoplicht. Hij zette zijn vluchtweg verder over de Amerikalei, door het rode licht ter hoogte van de Graaf Van Hoornestraat waar op het nippertje een aanrijding met een aankomend voertuig kon vermeden worden. De achtervolging ging verder op de snelweg richting Breda. Zowel het snelleresponsteam, ploegen noodhulp als teams van de mobiele eenheid probeerden de wagen veilig te doen stoppen. De inzittenden wilden het de politie moeilijk maken door vanaf dan met gedoofde lichten te gaan rijden. Gezien de bijzonder hoge snelheden, bereikte de achtervolging snel het afrittencomplex van de Kleine Bareel. Op de Bredabaan begon het voertuig tegen de richting in te rijden. Wat verderop reed de auto lek en kwam het tot stilstand op de middenberm ter hoogte van Schoten. De bestuurder (26) stapte meteen uit en liet zich arresteren. De passagier (21) vooraan negeerde het bevel van de politie om te blijven staan. Toch kon de politie hem tegenhouden. Bij het doorzoeken van de auto bleek dat de gordel van de bestuurder vastgegespt zat, en dat hij dus wellicht zonder gordel reed. De man was onder invloed van drugs en alcohol en reed rond hoewel zijn rijbewijs eerder al ingetrokken was.

