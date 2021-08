Het moet de meestbesproken speeltuin uit onze regio zijn: de speeltuin op het Jef Van Hoofplein in Boechout. Sinds 2 jaar is het plein getransformeerd met een avontuurlijke speeltuin, maar eerder dit jaar dienden 6 buren, 3 gezinnen zijn het, een klacht in wegens geluidsoverlast. De gemeente en burgemeester zijn er niet over te spreken, en nu laten ook de jeugdbewegingen van zich horen. Met 175 vlaggetjes maken ze duidelijk dat de speeltuin moet blijven.