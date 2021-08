Voetgangerstunnel twee dagen afgesloten voor onderhoudswerken

In Antwerpen laat het Agentschap Wegen en Verkeer donderdag en vrijdag de Voetgangerstunnel afsluiten voor dringende onderhoudswerken aan de roltrappen. Voetgangers en fietsers zullen telkens tussen 7.30 uur en 17.30 uur voor een andere route tussen de twee Scheldeoevers moeten kiezen. AWV vervangt tijdens de werken delen van het aandrijfsysteem van de roltrappen, samen met kritieke assen en wieltjes van de treden. De roltrappen kunnen dan ook tijdelijk niet gebruikt worden, wat ervoor zorgt dat er op Linkeroever geen enkele stijgende of dalende beweging beschikbaar is aangezien ook de lift er buiten dienst is. Fietsers en voetgangers krijgen het advies om gebruik te maken van de nabijgelegen gratis veerdienst Sint-Anna of van de Kennedyfietserstunnel. Aan beide toegangen van de Voetgangerstunnel worden veiligheidsagenten ingezet om tunnelgebruikers te verwijzen naar de alternatieven.