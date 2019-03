Voetgangster komt om bij aanrijding door vrachtwagen in Mortsel

In Mortsel is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. Dat zegt de lokale politie van de zone Minos.

De vrouw werd geraakt tijdens het oversteken van de Antwerpsestraat in het centrum van Mortsel. Een verkeersdeskundige is ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. De vrachtwagen reed alvast niet met een hoge snelheid, want hij was even voordien gestopt aan een zebrapad om iemand te laten oversteken.

(Bron : Belga)

(Foto : © Google Street View)