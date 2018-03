Voice Male stopt ermee

Na ruim twintig jaar zet Vlaanderens bekendste a capella groep er een punt achter. Dat vieren ze met een korte en krachtige afscheidstournee door Vlaanderen en Nederland in het najaar van 2018 en voorjaar van 2019.

Voor sommigen zat het er al een tijdje aan te komen, voor anderen is het een complete verrassing. In ieder geval hadden de jongens er geen volksraadpleging voor nodig: 2019 wordt het jaar van de Voice Male Exit. De Vexit? Vmexit? Wat maakt het uit, ze stoppen ermee.

In de loop der jaren werden ze in recensies wel eens een mannenkoor genoemd, zei iemand dat ze helemaal a capulco zongen, zonder instrumenten, en werd hun naam op de radio al een keer uitgesproken als Voitsjee Malee. Deze kerels zijn dus wel wat gewend. En dat ze bakken ervaring hebben opgedaan in binnen- en buitenland zal helemaal duidelijk worden tijdens de voorstelling.

Wat het precies zal worden, is nog een verrassing maar u kunt zich alvast verwachten aan een combinatie van verhalen van vroeger, een reis door de tijd, liedjes van toen en nu, een lach een traan, een kippenvelmoment, iemand die zijn tekst vergeet, een gemist danspasje, een blik achter de schermen, of in de tourbus, een schuine mop, gedraai met ogen, een gewaagd arrangement, pakkende vertolkingen, nachtegalenzang, handgeklap, voetgestamp, geen polonaise, kledij waar toch net iets langer over had nagedacht kunnen worden, the Lion sleeps tonight, veel toemtoem en pampam, … en wat ongemakkelijk geschuifel als het doek uiteindelijk valt.

Het programma van hun afscheidstournee wordt later bekendgemaakt.