Voka organiseert jobbeurs voor vluchtelingen in Antwerpen

Op 15 oktober organiseert de Antwerpen-Waasland-afdeling van ondernemersvereniging Voka een jobbeurs voor erkende vluchtelingen en asielzoekers.

Dertig bedrijven worden er in contact gebracht met nieuwkomers om de vele openstaande vacatures in en rond Antwerpen in te vullen. In 2017 organiseerde Voka nog een talentenmarkt voor nieuwkomers in het algemeen. 'Toen hebben we gezien dat er vanuit de bedrijven erg veel belangstelling is om het talent in die doelgroep te benutten', zegt projectcoördinator Nyota Mweze van Voka Antwerpen-Waasland.

De jobbeurs van 15 oktober is dan ook volledig volzet. Dertig bedrijven nemen deel, waaronder bpost, chocolatier Guylian, het ICT-bedrijf ESAS en materiaaltechnologiebedrijf Umicore. Ze gaan op zoek naar kandidaten voor uiteenlopende vacatures, van bouwvakkers tot boekhouders en IT'ers. Net zoals de bedrijven zijn ook de jobzoekers, die werden uitgenodigd in samenwerking met arbeidsbemiddelaars, een diverse groep. 'Bij de sollicitanten zitten ongeletterden maar net zo goed hoogopgeleiden', zegt Mweze. 'De bedrijven zijn in de eerste plaats op zoek naar de juiste attitude. Er is een groeiende bereidheid om opleiding te voorzien binnen het bedrijf.'

Volgens Voka zijn - op enkele uitzonderingen na - de meeste werkgevers wel op zoek naar mensen die al erkend zijn als vluchteling, om zekerheid te hebben dat de nieuwe werknemer effectief in het land kan blijven. Mensen waarvan de asielprocedure lopende is, kunnen in België ook werken. Na vier maanden in het land kunnen ze daarvoor een arbeidskaart aanvragen.

