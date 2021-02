Volg de landing van Mars Rover Perseverance via Volkssterrenwacht Urania

Op zo'n 225 miljoen kilometer van Antwerpen staat er vanavond iets belangrijks te gebeuren: de Mars Rover, een gemotoriseerde robot, landt dan na een reis van ruim zeven maanden op Mars. Het doel van de robot is beelden en bodemstalen te nemen, maar vooral ook na te gaan of er zuurstof is op de rode planeet. Volkssterrenwacht Urania in Hove zorgt er alvast voor dat we alles rechtstreeks kunnen volgen en bouwde de Mars Rover ook na.