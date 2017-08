Volg Schaal Sels LIVE op atv

Zondag is het weer Schaal Sels. Schaal Sels is een ééndaagse wielerwedstrijd die traditioneel gepland staat op de laatste zondag van de grote vakantie. De wedstrijd heeft het 1.1-statuut en behoort tot de UCI Europe Tour, het Europese continentale circuit van de UCI. ATV zendt de laatste 100 km LIVE uit vanaf 15 uur.

De wedstrijd vertrok de laatste jaren steevast op de Bredabaan te Merksem. In 2017 zal de start echter plaatsvinden aan het Zaha Hadidplein in Antwerpen, waar het nieuwe Havenhuis ligt. Een kleine tweehonderd kilometer later zal de Bredabaan in Merksem nog wel als aankomstlijn fungeren. Vanaf het Havenhuis rijden de renners via de Antwerpse Haven naar het Poldergebied. Na een passage door Nederland keert het peloton terug naar Merksem, waar nog anderhalve plaatselijke ronde wordt afgelegd.

Zondag dus LIVE op atv tussen 15u en het einde omstreeks 17u15