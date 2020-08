Burgemeester Bart De Wever en korpschef Serge Muyters zijn in gebreke gesteld in een zaak van ouderlijke ontvoering. De ex-vrouw van een man uit Wilrijk nam hun twee kinderen in juli mee naar Ierland, zonder zijn medeweten. Door een blunder van de stadsdienst en de wijkagent zijn de kinderen ook uitgeschreven uit België. De ex en de kinderen staan nochtans geseind en er is een Europees aanhoudingsbevel tegen de vrouw. Johan, de vader van de kinderen, is ten einde raad.